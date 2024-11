C’est aujourd’hui que se tiennent au Palais des congrès de Rochefort les 3es Assises de l’agriculture et de l’alimentation. Un évènement porté par les élus de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et de la Communauté de communes du Bassin de Marennes qui entendent accompagner les producteurs locaux et les aider à transformer, distribuer et diversifier les filières dans le but de développer une consommation plus responsable et solidaire.

C’est en effet l’objectif que se sont fixées la CARO et la CdC du Bassin de Marennes qui construisent et conduisent ensemble un Projet Alimentaire Territorial dans un intérêt économique, environnemental, paysager, culturel et alimentaire. Ce P.A.T. vient d’entrer dans sa première année de reconnaissance officielle par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui lui a attribué le niveau 2. Cet échelon représente la reconnaissance la plus haute que l’État a attribué à une centaine de projets parmi les 452 existant en France. Ce P.A.T. est le premier en Charente-Maritime à obtenir le niveau 2. Cette recherche de solutions territoriales innovantes affiche l’ambition de sauvegarder une production agricole locale, d’accompagner les exploitants du territoire pour une offre diversifiée et de qualité, accessible à tous les habitants. Les Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation, restent un événement phare pour le P.A.T. Un rendez-vous annuel de partage entre les acteurs et partenaires de la chaîne alimentaire autour des chantiers qui avancent, et des nouveaux qui s’annoncent. Ainsi, producteurs, restaurateurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, partenaires institutionnels et élus du territoire se retrouvent pour partager leurs expériences et leur expertise.

Trois tables rondes sont prévues, avec un déjeuner à base de produits locaux et de saison, évidemment.