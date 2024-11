Prudence en raison du passage de la tempête Caetano ce jeudi. La Charente-Maritime est placée en vigilance orange aux vents violents de 8h à 20h, et jaune pour le risque de vagues-submersion. De fortes rafales sont attendues toute cette journée, avec des pointes qui devraient atteindre les 120km/h sur le littoral, et jusqu’à 130km/h sur les îles. On attend des vents à 100-110km/h à l’intérieur des terres. Ces rafales s’accompagneront de fortes pluies qui pourraient fragiliser certains arbres et leur déracinement. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel a lancé un appel à la vigilance et à respecter les consignes de sécurité, et notamment de limiter ses déplacements.

Conséquence. Des perturbations sont à prévoir dans les transports. Plusieurs trains ne circuleront pas ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine, notamment sur les lignes Royan-Angoulême et Bordeaux-La Rochelle prévient la SNCF. Il n’est pas question pour la compagnie ferroviaire que des voyageurs restent bloqués sur la voie en raison des intempéries. Le trafic ne reprendra que demain vendredi.

Les bateaux de la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix resteront à quai toute cette journée. La plupart des liaisons ont été annulées en raison des vents violents attendus sur le littoral. Seuls les premiers départs dans la matinée ont été maintenus. Un retour à la normale est attendu ce soir ou demain.

Circulation toujours. À Tonnay-Charente, le pont suspendu a été fermé par arrêté municipal. L’accès pour se rendre à Saint-Hippolyte, et inversement, est interdit aux piétons et aux deux-roues, en raison de la météo. La mesure vaut de 8h30 ce matin jusqu’à 8h30 demain matin.

Face au passage de la tempête Caetano en Charente-Maritime, les collectivités locales s’adaptent et prennent des mesures pour prévenir d’éventuels risques pour les habitants et les agents. C’est le cas de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique qui a pris la décision de fermer l’ensemble de ses déchetteries toute cette journée de jeudi. La Ville de Royan a, elle, décidé de fermer l’accès à l’ensemble de ses parcs et jardins.

À La Rochelle, les parcs, cimetières et jardins resteront également fermés toute cette journée. Le marché de Port-Neuf a été annulé, ainsi que le marché aux puces place du Commandant de la motte Rouge. La Halle du marché central reste ouverte, mais les commerçants extérieurs ont reçu l’interdiction de s’y installer. La Ville a également invité l’ensemble des habitants, commerçants et restaurateurs à sécuriser leurs biens situés en extérieur et à ranger leurs objets sensibles au vent. De même, les entreprises de travaux ont été appelées à sécuriser les chantiers.