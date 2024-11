Le vent continue de souffler très fort sur la Charente-Maritime qui reste placée en vigilance orange jusqu’à 20h, et jaune pour le risque de vagues-submersion. De violentes rafales sont observées depuis ce matin sur le littoral et les îles, avec des pointes à plus de 125km/h. Ça souffle fort également à l’intérieur des terres. Mais la tempête Caetano a pour l’instant laissé peu de traces de son passage. Des coupures d’électricité ont été enregistrées. Près de 70 sapeurs-pompiers sont intervenus ce matin dans 17 communes du département, pour traiter une vingtaine d’interventions, principalement pour des opérations de bâchage de toitures et de dégagement de la voie publique. Aucune victime n’est à déplorer. Prudence encore jusqu’à ce soir.

Conséquence du passage de la tempête Caetano. Plusieurs trains n’ont pas circulé ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine, notamment sur les lignes Royan-Angoulême et Bordeaux-La Rochelle. Le trafic reprendra normalement demain.

La liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix est à l’arrêt. La plupart des liaisons ont été annulées. Seuls les premiers départs dans la matinée ont été maintenus. Un retour à la normale est attendu demain.

Circulation toujours. Le niveau 2 concernant le pont de l’île d’Oléron a été activé. La circulation pour les piétons, les deux-roues et les véhicules avec remorques est interdite, ainsi que pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de plus de 2 mètres de hauteur. Pour les autres, la vitesse est limitée à 50km/h. Le pont de Martrou à Rochefort est passé au niveau 1.