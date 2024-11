C’est en ce moment la Semaine de l’industrie. Des actions sont organisées partout en France pour mettre un coup de projecteur sur les métiers et les filières qui innovent et recrutent. En Charente-Maritime, les collectivités participent à cet évènement qui en est à sa 13e édition, afin de valoriser le tissu industriel local. Des visites d’entreprises et des ateliers sont proposées sur le territoire.

L’industrie affiche son dynamisme, se réinvente et offre des métiers qui permettent de répondre aux besoins de tous. Toute cette semaine, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan propose d’aller à la rencontre des professionnels des filières présentes sur le territoire où l’industrie représente 12% de l’emploi total, soit 3 000 emplois directs et de très nombreux emplois indirects, essentiellement dans l’aéronautique. Pour cette 13ème Semaine de l’Industrie, la CARO coordonne de nombreux évènements. Parmi les temps forts, la Nuit de l’orientation ce jeudi, de 15h à 21h, au Palais des congrès de Rochefort, pour aider les jeunes à trouver leur voie. Et puis, ce jeudi, de 10h à midi, un Café job industrie est proposé pour un temps d’échange avec un dirigeant, qui présentera ses besoins en recrutement.

Du côté de Surgères, la Communauté de communes Aunis Sud propose un parcours pour découvrir les métiers de l’industrie. Rendez-vous ce mercredi, de 14h à 16h, au Lycée du Pays d’Aunis, pour les demandeurs d’emploi et les professionnels. Au programme : des échanges avec des entreprises et organismes de formation, la découverte des métiers de l’industrie et la possibilité de visiter les ateliers du lycée.

Et puis dans le Bassin de Marennes, la Communauté de communes propose de visiter la société Shapers club de Marennes ce jeudi matin, de 9h30 à 11h, pour permettre au public de découvrir l’entreprise, le processus de fabrication des planches de surf, les différents métiers associés et son projet de développement. C’est gratuit.