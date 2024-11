Les agriculteurs en colère maintiennent la pression en Charente-Maritime. Après Villedoux, Royan, Pons et Saint-Jean-d’Angély lundi soir, ils étaient une cinquantaine à se rassembler hier soir sur le rond-point du péage de l’autoroute A837 à Tonnay-Charente, où ils ont de nouveau allumé un brasier. Une action menée à l’appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, avec toujours en ligne de mire le traité du Mercosur, les charges administratives et les faibles revenus. Écoutez Fanny Gaudin, secrétaire générale des Jeunes agriculteurs de la Charente-Maritime et exploitante à Dompierre-sur-Mer, près de La Rochelle :