À Rochefort, la patinoire prend ses quartiers place Colbert. Elle est actuellement en cours d’installation, au grand dam des écolos qui n’ont pas tardé une nouvelle fois à fustiger la mise en place d’un tel équipement qu’ils estiment couteux et pas très écologique. Des arguments balayés par la municipalité qui y voient un grand moment de divertissement et de rassemblement. Le plancher est en cours de montage et la structure sera terminée en fin de semaine. La patinoire couverte de 1 000 m² sera ouverte du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier.