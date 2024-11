Après le projet éolien en mer au large d’Oléron, Francis Beaucire va s’occuper des pesticides en Plaine d’Aunis, et des liens éventuels avec la multiplication des cas de cancers pédiatriques. Le géographe et professeur émérite de l’université de Paris-La Sorbonne a été désigné par la Commission nationale du débat public pour garantir un cadre de débat à la fois neutre et impartial, après la découverte de traces de pesticides dans les urines et les cheveux de 72 jeunes Aunisiens. Il sera épaulé par la vice-présidente de la commission Ilaria Casillo.

À la suite de la réunion organisée le 4 novembre dernier à la préfecture de La Rochelle, au cours de laquelle l’association Avenir santé environnement a présenté les résultats de son enquête portant sur les prélèvements et les analyses capillaires et urinaires de 72 enfants de la Plaine d’Aunis et ayant révélé la présence de plus de 50 polluants chimiques et pesticides, le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel a sollicité la Commission nationale du débat public dès le lendemain. Il estime que les études ne permettent ni d’écarter ni d’inférer un lien de causalité entre l’exposition à ces molécules et les cas de cancers pédiatriques observés ces dernières années sur le territoire. L’objectif est donc de garantir un cadre à la fois neutre et impartial, fondé sur une approche scientifique et une totale transparence, dans lequel ces travaux et débats auront vocation à se poursuivre au cours de ces prochains mois.

La Commission nationale du débat public a donc désigné Ilaria Casillo, vice-présidente de la commission, et Francis Beaucire. Ce dernier qui s’était déjà illustré dans un autre débat lié à l’environnement, puisqu’il avait été nommé en février 2021 président de la commission particulière en charge de l’animation du débat public sur le projet de parc éolien en mer Oléron Atlantique-Sud. Tous deux seront chargés de produire une méthodologie de dialogue et de concertation sur les cas groupés de cancers pédiatriques survenus dans la plaine d’Aunis et la présence de polluants chimiques dans l’environnement.

Francis Beaucire et Ilaria Casillo rendront public un rapport de bilan et de propositions à l’issue de leur mission.