À La Croix-Comtesse, la section récréation de l’Amitié villageoise organise son traditionnel marché de Noël « cadeaux sous le sapin » dimanche 24 novembre, dans la salle communale, et sous Tivoli, de 9h à 18h. Sur place de nombreux exposants. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Petite restauration et tombola. Renseignements au 07 84 38 45 98.