À Surgères, une vingtaine d’enfants ont participé hier après-midi à un chantier participatif de plantation de deux haies. L’une composée de charmes, et l’autre de noisetiers. Une opération qui s’inscrivait sans le cadre du programme municipal pluriannuel de plantation de 1 000 arbres et 1km de haie par an. 90 spécimens ont ainsi été plantés sur une parcelle communale, située à proximité du centre de loisirs et de l’école Jean-Jaurès. L’objectif étant d’en faire à terme un square dédié aux enfants, comme le souligne Laurent Rouffet, adjoint au maire en charge de l’Éducation :

Des enfants du Centre de loisirs, du Club nature et du Conseil municipal des jeunes se sont retrouvés sur ce chantier, avec enthousiasme, à l’image de Léna et Axel :

Un bienfait pour la nature et les enfants, selon Charly Mielle, responsable des espaces verts à la Ville de Surgères :

L’objectif de ces chantiers de plantation est véritablement d’impliquer toute la population, comme l’explique Marie-Joëlle Lozach, adjointe en charge de l’Environnement :

Un 2e chantier participatif aura lieu mercredi prochain sur une autre parcelle communale, afin de créer un espace de fraîcheur et de repos, cette fois avec le concours des riverains. Et puis ce samedi, c’est un 4e verger des naissances qui va sortir de terre rue Paul-Rouvier, avec la plantation de 40 pieds de vigne, en référence au passé viticole de Surgères, avant l’avènement de l’industrie laitière suite aux ravages causés sur les vignobles par le phylloxéra.