La troupe amateur Compagnie Sganarelle présente « Micmacs à l’hôtel de la mouette » samedi 16 novembre, à 20h30, et dimanche 17 novembre, à 15h, au Castel Park de Surgères, ainsi que le samedi 23 novembre à 20h30 et le dimanche 24 novembre à 15h à la salle des fêtes de Ciré D’Aunis. Comédie en 3 actes de Mary-Jane Pichon et Olivier Hacquard. Entrée 8€. Réservation conseillée au 06 07 68 77 04 de 17h à 19h ou sur helloasso.