Gros chantier en vue pour la plage de la Grande Conche à Royan. Suite aux derniers coups de vent, du sable en quantité importante s’est amassé dans les blocs rocheux, notamment sur le secteur du Paradou, du boulevard Garnier à l’angle de l’avenue Émile-Zola. Des travaux ont lieu vendredi prochain afin de bloquer le sable sur la plage.

Dès la mi-octobre, les services de la Ville de Royan ont posé des ganivelles au droit de ce secteur, mais les blocs situés sur la partie haute du parapet ont créé un tremplin pour le sable qui s’est ensuite déposé sur la promenade et la chaussée. À titre expérimental, la rangée de blocs sera déposée ce vendredi 8 novembre à l’aide d’une pelle mécanique et d’un camion, afin de bloquer le sable sur la plage. Les enrochements situés au pied du parapet seront conservés. Les engins de travaux seront positionnés sur le baladoir, et des panneaux indiqueront aux piétons et aux cyclistes qu’ils devront partager le même espace sur environ 30 mètres à l’endroit du chantier. Un technicien restera sur place pendant la durée du chantier afin de veiller à la sécurité des promeneurs, mais aussi des nombreux curieux qui ne manqueront rien de cette opération spectaculaire. La durée de ces travaux s’étalera sur la journée.