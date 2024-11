Une victoire avant la coupure pour La Rochelle qui s’est imposé samedi soir à domicile face au Stade français, à l’issue de la 9e journée de Top 14. Les Maritimes ont battu les Parisiens sur le score de 35 à 18, avec le point de bonus offensif et grâce notamment à une action déterminante du 3e ligne Oscar Jégou qui a fait son retour sur le terrain, alors qu’il est toujours poursuivi pour viol aggravé en Argentine. Les Jaune et Noir ont remporté leur 16e victoire d’affilée à la maison et remontent à la 3e place du classement. Une excellente nouvelle après leur défaite une semaine plus tôt à Montpellier, et avant une pause de quelques jours. Reprise du championnat le 23 novembre avec un déplacement à Castres.