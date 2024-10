À La Tremblade, l’association de protection de l’environnement Maline réclame des bacs à marée pour mieux trier les déchets ramassés le long du littoral. Alors qu’elle vient de mener samedi sa dernière opération de collecte de déchets de l’année, elle en appelle aux élus de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique pour mieux équiper les plages.C’est sur la plage de l’Embellie à La Tremblade/Ronce-les-Bains que l’association Maline vient de réaliser sa dernière opération de ramassage des déchets de l’année. Cette action a permis de mobiliser 14 volontaires. Et le bilan est encore lourd : 85kg de déchets ont été collectés dont 42kg de bois, 38 de plastique, ficelle et polystyrène, et 5 de ferraille. « La quantité de micro-déchets plastiques et polystyrènes est hélas impressionnante », se désole le président Jean-Paul Mosnier, qui précise que ces éléments nécessitent une intervention humaine pour être enlevés, et redoute qu’ils reviendront durablement sur place, ramenés par d’autres prochaines grandes marées, en particulier dans la zone de la « forêt morte » située à droite de l’Embellie, depuis le parking.Cette 4e opération organisée par Maline porte le total de déchets collectés par l’association à 428kg. En l’absence de bacs à marée, les déchets ont été déposés dans les containers de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. L’association rappelle l’intérêt d’installer ce type d’équipements permettant de faire un tri plus fin des déchets charriés, pour la plupart, par l’océan.