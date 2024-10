Un accident de la circulation a fait deux blessés dont un grave hier après-midi à Sainte-Gemme, entre Saintes et Marennes-Hiers-Brouage. Peu après 14h30, une voiture seule en cause a fait plusieurs tonneaux sur la D 117, route de Nancras, après une perte de contrôle. Une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur place, avec deux ambulances et un véhicule de désincarcération. La circulation a été alternée le temps de l’intervention des secours et l’évacuation des blessés. La gendarmerie s’est également rendue sur les lieux de l’accident.