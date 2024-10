La réouverture du pont du Brault qui relie la Charente-Maritime à la Vendée est reportée. Il faudra attendre deux jours de plus avant de pouvoir de nouveau franchir l’ouvrage dont les travaux se terminent. Ces derniers ont subi un léger retard en raison des intempéries et de la pluie de ces derniers jours. Un temps sec est en effet nécessaire pour la dernière phase du chantier, notamment pour la mise en œuvre de l’étanchéité des tabliers. La circulation routière devrait donc pouvoir reprendre à partir de mercredi dès 6h du matin. Le pont du Brault est traversé en moyenne par plus de 12 000 véhicules par jour.