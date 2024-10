L’alimentation locale au cœur d’une matinée d’animations organisée demain à Étaules par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. L’occasion de venir s’informer sur les productions du territoire et d’échanger avec d’autres habitants sur leurs pratiques en faveur d’une agriculture et d’une alimentation de proximité qui sont l’affaire de tous. Amandine Massé est responsable du service agriculture et alimentation à la CARA :

L'occasion également de découvrir que consommer local présente de multiples vertus :

Même si des efforts sont encore à faire, la CARA nourrit de grands espoirs pour les années à venir. Toutefois, on observe déjà que le territoire est en mouvement, avec de nombreux projets en cours :

La matinée dédiée à l'alimentation locale de la CARA a lieu demain de 9h30 à 12h30, salle de La Pléiade à Étaules. Le programme complet sur agglo-royan.fr et sur la page Facebook « Mangeons local Royan Atlantique ».