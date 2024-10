Le port du masque de nouveau obligatoire dans cinq hôpitaux de La Rochelle-Ré-Aunis. La mesure est en vigueur depuis hier. Elle a été prise pour faire face au risque de contagion liée aux virus du Covid-19 et de la grippe. Cela concerne les personnels et les visiteurs de l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle, du centre de gérontologie du Fief de la Mare, de l’hôpital psychiatrique Marius-Lacroix, du centre de soins de suite du Château de Marlonges et de l’hôpital de Saint-Martin-de-Ré.