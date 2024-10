Prudence aujourd’hui côté ciel. L’ex-ouragan Kirk s’est affaibli en approchant des côtes atlantiques, mais la vigilance reste de mise. Plusieurs départements sont en alerte orange dont la Vendée et les Deux-Sèvres. Mais pas la Charente-Maritime qui est placée en vigilance jaune pour vent et pluies inondations. Conséquence : la liaison maritime entre Fouras et l’île d’Aix en début de matinée a été suspendue. Du côté de la SNCF, le trafic ferroviaire a été interrompu sur certaines lignes en Nouvelle-Aquitaine, notamment entre Saintes et Royan. Et puis à Tonnay-Charente, la municipalité a pris un arrêté d’interdiction pour la circulation des piétons, cyclistes et cyclomoteurs sur le pont suspendu jusqu’à demain matin 8h30.