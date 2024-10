C’est la 3ème édition des portes ouvertes d’ateliers d’artistes, organisé par l’Atelier des ondines, à Fouras et Saint-Laurent-De-La-Prée, samedi 26 octobre, de 11h à 19h, et dimanche 27 octobre, de 11h à 18h. Réveillez l’artiste qui sommeille en vous ! Rencontrez des artistes et découvrez leurs secrets de création, profitez des balades guidées familiales à vélo entre les ateliers, exprimez-vous dans un atelier créatif ouvert à tous. Entrée libre. Renseignements au 06 71 18 17 34 et programme sur Facebook atelierdesondinesafouras.