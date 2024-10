À Saint-Médard-d’Aunis, l’association « Saint-Médard D’Aunis d’hier et d’aujourd’hui » organise une marche contre le cancer dimanche 27 octobre. Départs libres de 8h30 à 10h à la salle polyvalente. Parcours fléchés et sécurisés de 5 et 10 kilomètres. Le pot de l’amitié sera offert à la fin du parcours. Participation de 7€ par personne de plus de 10 ans. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Renseignements et réservations au 06 43 09 15 67 et par mail à asso.histoire.stmedard17220@gmail.com. En partenariat avec l’association des donneurs de sang de la Plaine d’Aunis et la mairie de Saint-Médard-d’Aunis.