À Bernay-Saint-Martin, le Cercle de l’espérance organise un repas choucroute dimanche 27 octobre, à partir de 12, à la salle des fêtes. Au menu à 24€ : kir, potage, choucroute, fromage, dessert, café et digestif. Vin rouge et rosé non compris 5€ la bouteille. Buvette et bière pression. Apportez vos couverts. Inscription avant le 20 octobre au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Carte bancaire acceptée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.