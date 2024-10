Les huîtres Marennes-Oléron fêtent leurs 50 ans. À cette occasion, un grand évènement va se dérouler le week-end prochain à Marennes. Ça s’appelle les Fêtes de l’ostra. C’est organisé par le Groupement qualité huîtres Marennes-Oléron qui veut ainsi rassembler les professionnels de l’ostréiculture et les consommateurs autour d’un rendez-vous fédérateur, comme le souligne son président Laurent Chiron :

Une belle occasion donc de célébrer la marque qui a vu le jour en 1974 et qui résiste malgré le contexte de crise. Laurent Chiron :

Parmi les temps forts de ces Fêtes de l’ostra, des démonstrations culinaires et des dégustations seront proposées samedi et dimanche. À ne pas manquer également le concert de Cali samedi soir à 20h30, et le Concours des écaillers à la Cité de l’huître de Marennes. En cas de succès de cette première édition, les Fêtes de l’ostra pourraient s’inscrire dans la durée et devenir itinérantes pour se dérouler dans les 27 communes du bassin Marennes-Oléron.