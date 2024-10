À Surgères, l’association 2 kats n’roses organise un loto tombola dimanche 13 octobre, à la salle du Castel Park, à 14h15. Il sera animé par Phil. Gros lot à 600€ et de nombreux lots à gagner pour un total de 2 300€. 2€ le carton. Formule à 15 et 20€. 3 parties spéciales. Sur place buvette et restauration. Renseignements et réservation au 06 19 09 72 30. Ouverture des portes à 13h.