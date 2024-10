Feu vert pour le Parc naturel régional des marais du littoral charentais. Après la Région Nouvelle-Aquitaine fin 2023, l’État vient d’émettre un avis favorable au projet. Une réponse importante pour les trois intercommunalités de Royan, Rochefort et du Bassin de Marennes à l’origine du projet, et les autres collectivités associées à cette démarche, puisqu’elle reconnaît la pertinence d’un PNR pour mieux protéger et valoriser un territoire autant remarquable que fragile. Pour le président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique Vincent Barraud, c’est…

Voilà qui permet désormais aux collectivités de poursuivre la procédure de création du parc, avec notamment l’élaboration d’une charte. Hervé Blanché, président de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan :

L’objectif est de mieux coordonner les actions en matière de préservation du patrimoine naturel et paysager, et de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet de développement économique durable dans un contexte de changement climatique, comme le souligne le sénateur de la Charente-Maritime Mickaël Vallet qui suit de très près ce dossier :

À noter qu’un conseil scientifique sera également créé pour accompagner la création de ce PNR.