C’est ce lundi que débutent les Semaines d’information sur la santé mentale. À cette occasion, le Groupement de coopération en santé mentale de Charente-Maritime organise le Psycyclette. Un tour du département à vélo qui a pour but de sensibiliser la population à la question des maladies psychiques, et de briser les tabous qui les entourent encore aujourd’hui. C’est l’idée développée par Sylvie Rayé, coordinatrice du Projet territorial de santé mentale en Charente-Maritime. Écoutez :

Départ ce matin de la place Bassompierre à Saintes direction la Ville de Saint-Jean-d'Angély. 2e étape demain entre Saint-Jean-d'Angély et Surgères. Puis direction le nord du département, avant de redescendre vers La Rochelle, Rochefort, Marennes, Royan, Jonzac et de remonter vers Saintes pour boucler la boucle. C'est ouvert à toutes les personnes majeures. Pour s'inscrire, il faut contacter le 05 46 95 16 67.