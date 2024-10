Suite et fin hier de la reconstitution sur deux jours de l’assassinat de Leslie et Kevin dans le sud des Deux-Sèvres. Après une première nuit passée dans la maison du principal accusé à Prahecq, la deuxième partie s’est déroulée hier à Niort, sur un terrain au bord de la Sèvre niortaise où les victimes ont été transportées, avant d’être déplacées et enterrées dans deux communes du nord de la Charente-Maritime, à Puyravault et Virson. Elle a duré plus de cinq heures en milieu d’après-midi et en soirée, en présence des cinq mis en cause. Tout le secteur a été bouclé.