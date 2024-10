Top départ ce samedi matin du 47e Dunes et marais en pays royannais. Un rallye tout terrain entre Royan et Saint-Palais-sur-Mer qui compte pour le championnat de France. 12 épreuves spéciales sont prévues. Plus de 120 engagés prennent part à la compétition cette année. Arrivée des premiers concurrents ce dimanche après-midi aux alentours de 15h30. Présentation de l’épreuve ce vendredi après-midi.