Joël Le Scouarnec renvoyé devant la cour criminelle du Morbihan. L’ancien chirurgien de Jonzac, déjà condamné en 2020 en Charente-Maritime à 15 ans de réclusion criminelle, sera jugé pour viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes, la plupart mineures. Le septuagénaire est soupçonné d’avoir commis ces actes entre 1991 et 2014, alors qu’il était en activité. Détenu à la maison d’arrêt de Saintes, il encourt la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. Le procès devrait avoir lieu courant 2025. Il devrait se tenir à Vannes et durer trois à quatre mois. Mais l’ordonnance de mise en accusation en cours de notification est susceptible de recours. Ce qui repousserait le procès de plusieurs mois.