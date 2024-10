L’ouverture ce matin du Grand Pavois de La Rochelle. C’est le salon nautique international. Plus de 700 bateaux seront présentés jusqu’à dimanche, dont 300 à flots. Cette année, le Pays basque est l’invité d’honneur de l’évènement, avec la reconstitution d’un village basque et la présentation d’embarcations typiques de ce coin du Sud-Ouest de la France. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus. L’inauguration est prévue demain en présence du ministre chargé de la Mer et de la Pêche Fabrice Loher.