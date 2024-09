C’est ce lundi que débute la Semaine bleue. Une semaine d’actions en faveur des plus âgés. À cette occasion, le Service Civique Solidarité Seniors lance un appel à la mobilisation en Charente-Maritime. 50 jeunes volontaires sont recherchés pour la saison 2024-2025 afin d’accompagner près de 600 personnes âgées dans le département.

En France, comme dans l’ensemble des pays industrialisés, le vieillissement de la population s’accélère. Aujourd’hui, 20% de la population a plus de 65 ans. Et selon les projections des Nations Unies, ce chiffre pourrait atteindre 30% d’ici 2070. Conséquence, l’isolement des personnes âgées augmente. Dans notre pays, 33% des plus de 65 ans déclarent souffrir de la solitude. Et son impact sur la santé des seniors et leur perte d’autonomie est majeur. Pour faire face à cette situation, le Service Civique Solidarité Seniors lance à l’occasion de la Semaine Bleue un appel à la mobilisation afin d’engager 50 jeunes volontaires en Charente-Maritime. Ces derniers auront pour mission d’intervenir jusqu’à l’été prochain auprès de 600 personnes âgées du département, en Ehpad et à domicile. À travers ce programme, l’objectif est non seulement de lutter contre l’isolement des seniors, mais aussi de sensibiliser les jeunes à l’importance du lien intergénérationnel et aux métiers du médico-social, afin de susciter de nouvelles vocations dans un secteur essentiel qui peine à recruter.