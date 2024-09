La Vélodyssée génère chaque année 17,5 millions d’euros de retombées économiques directes en Charente-Maritime. C’est ce qu’il ressort d’une étude de fréquentation présentée en début de semaine à la Maison du département à La Rochelle. L’itinéraire cyclable qui s’étend sur 1 275km entre Roscoff et Hendaye, dont 164km en Charente-Maritime, attire de nombreux touristes. 400 000 cyclistes en 2023. L’objectif est d’en séduire davantage en améliorant les aménagements et l’offre de services.

Mise en service en 2012, La Vélodyssée de Roscoff à Hendaye, et de Charron à Royan en Charente-Maritime, a fait l’objet d’une étude de fréquentation et des retombées économiques menée par la Coordination nationale de l’itinéraire en 2018. En 2023, une réactualisation de cette étude a été commandée. Celle-ci a permis d’identifier les points forts et les points faibles de cette liaison cyclable qui génère 17,5 millions d’euros de retombées économiques directes par an en Charente-Maritime, soit 106 000 euros par kilomètre. Cela représente 55 € par jour et par personne pour les itinérants. En synthèse, il en ressort une très forte représentation des touristes itinérants et des touristes en séjour, un bon positionnement central sur l’itinéraire avec une desserte ferroviaire structurante à La Rochelle, et un niveau de service à améliorer mais supérieur à la moyenne.

Les faiblesses de l’itinéraire sont des aménagements perfectibles, une présence de cyclistes étrangers plutôt faible, des pratiques excursionnistes et familiales faibles, peu de pratiques en

boucle pour rester dans le département.

Les principaux axes de développement à envisager sont de renforcer les aménagements et l’offre de service, et de s’appuyer sur l’itinérance pour valoriser l’arrière-pays et sur le tourisme

insulaire pour proposer des découvertes du littoral et jouer sur une articulation camping-car et vélo.