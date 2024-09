Les chutes sont la première cause de mortalité des seniors. Avec l’âge, elles sont responsables chaque année en France de plus de 130 000 hospitalisations et près de 10 000 décès chez les plus de 65 ans. Face à ce constat, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine propose quatre ateliers ludiques et innovants pour entretenir l’équilibre des seniors. Ça s’appelle « P’Art à chute ». Le premier a lieu ce matin au centre socio-culturel Le Pertuis à La Rochelle. Trois autres suivront les 1er, 9 et 15 octobre.