Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Dampierre-sur-Boutonne vous invite à un voyage sous le Second empire. Rendez-vous de 10h30 à 18h30. Visite du château, des expositions et des jardins, animations diverses et buvette les deux jours. Restauration sur place et brocante. Renseignements au 05 46 33 24 74 et sur chateaudampierre.fr.