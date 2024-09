À Saint-Médard-d’Aunis, l’Association d’histoire locale Saint-Médard-d’Aunis d’hier et d’aujourd’hui expose et raconte « Hier, les vignes de Saint-Médard » samedi 21 et dimanche 22 septembre, à la salle de l’archipel, de 10h à 18h, lors des Journées du patrimoine. Sur place : exposition d’outils, de matériels et de documents sur la vigne. Causerie avec projection, samedi et dimanche à 15h30 « L’histoire de la vigne à l’époque du phylloxéra ». Renseignements aux 06 43 09 15 67.