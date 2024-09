Le séries quotidiennes à l’honneur cette fin de semaine au Festival de la fiction de La Rochelle. Des rencontres et des séances de dédicaces sont organisées avec les acteurs de « Demain nous appartient » ce soir, « Plus belle la vie » demain matin, et « Ici tout commence » et « Un si grand soleil » l’après-midi. L’équipe d’Un si grand soleil qui sera l’invitée d’Alain Jeanne dans l’émission spéciale « Chut… on écoute la télé » ce soir en direct du festival, de 18h à 19h, sur Hélène FM et Vog Radio, et en public. Vous pourrez y assister, juste en face de la Grosse horloge, sur le Vieux-Port.