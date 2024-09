Mouvement de grève national aujourd’hui dans l’Éducation. En Charente-Maritime, les syndicats appellent à la mobilisation de tous les enseignants, et organisent un rassemblement à 12h30 devant la direction académique de La Rochelle. En ce début d’année scolaire, ils dénoncent une politique gouvernementale « massivement rejetée par la profession », disent-il, mais aussi la mise en place des évaluations nationales des élèves qui ont débuté ce lundi. On écoute Béatrice Lecomte, co-secrétaire départementale du syndicat FSU-SNUipp 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/greve-fsu.mp3 Le mouvement s’annonce peu suivi dans le département.

Malgré cela, la Ville de La Rochelle a préféré anticiper. Elle a invité les parents à garder les enfants dont l’enseignant est en grève. Toutefois, un service minimum d’accueil est assuré pour la prise en charge des élèves dont les parents sont dépourvus de solution. Cependant, les conditions sont dégradées, tout comme pour l’accueil périscolaire et la cantine.