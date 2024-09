À Mauzé-sur-le-Mignon, l’association À tire d’aile organise deux lotos samedi 14 septembre, à 20h30, et dimanche 15 septembre, à 14h30, à la salle des fêtes. Spécial cartes cadeaux dont les bénéfices iront à un refuge de la SPA. Ouverture des portes 1h30 avant le début des jeux. 15€ les 6 cartons, 1 partie spéciale et 1 bingo. 25€ les 12 cartons, 2 partie spéciale et 1 bingo. Restauration et buvette sur place. Réservation au 06 73 00 58 88.