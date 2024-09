Le maire de Rochefort a fait sa rentrée hier. Hervé Blanché et son adjointe aux affaires scolaires Sophie Cousty ont visité deux écoles de la ville. L’occasion pour eux d’évoquer les efforts consentis par la municipalité pour apporter de bonnes conditions d’apprentissage aux élèves.

Tous les ans, un budget conséquent est consacré aux établissements scolaires. La palme de l’investissement le plus important est attribuée cette année à l’école maternelle Anatole-France. 280 000 euros viennent d’être investis pour désamianter les 4 classes, changer les sols, refaire les peintures, installer la fibre ainsi qu’un éclairage Led.

Les écoles maternelle et élémentaire Zola ont bénéficié d’installation de visiophones. Ce matériel sera déployé dans toutes les écoles dans les années à venir. À l’école élémentaire Herriot, que les élus ont visité ce jeudi matin, plusieurs chantiers ont été réalisés : préau, sanitaires, peinture, et réfection de la cantine.

À l’école Guérineau, un nouveau self sera opérationnel à l’automne pour un coût dépassant les 25 000 euros. Dans le but de rendre les élèves plus automnes, de les préparer à l’entrée au collège et d’améliorer l’hygiène et la qualité du service, la ville développe peu à peu ce type d’installation dans les restaurants scolaires. Il faut savoir que 47% des aliments, qui y sont proposés, sont issus des circuits courts. L’objectif est de continuer à encourager cette dynamique.

Cette rentrée 2024 à Rochefort est aussi marquée par une nouvelle sectorisation de la carte scolaire pour accueillir les 1 407 élèves inscrits, dans les 8 groupes scolaires de la Ville.