Le bilan de l’activité touristique en Charente et Charente-Maritime a été dévoilé hier. Il reste positif, malgré un léger recul cet été comparé à 2023, avec une diminution du nombre de nuitées de 2,5%. La fréquentation a été en baisse en juillet et début août, mais un rebond a été observé après les Jeux olympiques de Paris 2024. Et les tendances pour ce mois de septembre sont plutôt encourageantes.

La saison estivale 2024 dans les deux Charentes a débuté difficilement, impactée par la météo, le contexte politique et économique. L’activité affiche un léger recul cet été par rapport à l’année dernière, avec une baisse de 2,5 % des nuitées touristiques. Ce résultat s’explique principalement par une diminution nette de la fréquentation en juillet (-7,5 %) et au cours de la première semaine d’août (-5%).

Un rebond a toutefois été observé après les Jeux olympiques, avec une forte progression de la fréquentation. L’activité a dépassé son niveau de l’année précédente (+7,5%). La baisse globale de la fréquentation résulte en grande partie de la diminution des clientèles françaises (-2,5%), tandis que la fréquentation des clientèles étrangères est restée stable. À l’instar de l’avant-saison, le contexte inflationniste pèse sur la consommation des touristes et impacte fortement le chiffre d’affaires des professionnels.

Toutefois, il est à rappeler qu’en 2023, la saison estivale avait enregistré des fréquentations records. Ainsi, le volume des nuitées lors de la saison estivale 2024 équivaut à celui de 2022, et dépasse très fortement le niveau de 2019 (+15%), année de référence d’avant-Covid. À ce jour, les tendances de réservation pour le mois de septembre affichent des signaux positifs. Les conditions météorologiques et le contexte social seront déterminants.