C’est le mois de lutte et de sensibilisation contre les cancers du sang. La Ville participe à cette 3e édition. Une collecte de sang est prévue demain de 9h30 à 13h à la salle de l’Oratoire. Et puis l’Hôtel-de-Ville sera éclairé en rouge jusqu’au 10 septembre. Jour où sera organisée à 18h30 une visio-conférence sur les hémopathies malignes et les apports de la psychologie. Une autre est prévue le 17 septembre à 18h30 sur les droits et démarches administratives.