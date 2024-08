Une reconstitution judiciaire aura lieu cet automne dans le cadre de l’affaire Leslie et Kevin, ce jeune couple de 22 et 21 ans tué fin novembre 2022 à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, et dont les corps ont été retrouvés trois mois plus tard enterrés dans deux communes de l’Aunis, au nord de la Charente-Maritime. Deux ans après leur assassinat, la nuit du drame sera reconstituée du 2 au 4 octobre. Une étape importante avant la tenue du procès aux Assises dont la date n’a pas encore été communiquée. Cette reconstitution va se dérouler en présence de quatre des cinq suspects mis en examen.