Pratiquement quatre mois après l’explosion survenue dans un immeuble de la résidence « Les Vignes pourpres » à Puilboreau, près de La Rochelle, le relogement des locataires se poursuit. L’ensemble des bailleurs sociaux sont toujours à pied d’œuvre pour trouver des solutions pérennes à une quinzaine de foyers encore en attente. Les recherches se poursuivent cet été.

Les services de l’État et du Département de la Charente-Maritime, la commune de Puilboreau et Domofrance restent mobilisés tout l’été pour l’accompagnement des locataires, qui ont été évacués à la suite de l’explosion de leur immeuble le 8 mai dernier. Sous la conduite de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, l’ensemble des bailleurs sociaux sont toujours à l’œuvre.

Depuis le sinistre, tous les locataires ont reçu au moins une proposition de logement social. À ce jour, 20 ménages bénéficient d’un nouveau foyer. Les autres disposent toujours d’un hébergement temporaire pris en charge par Domofrance. Actuellement, deux personnes seules et une famille sont logées dans un camping. Trois personnes seules sont en appart hôtel. Une personne est en résidence sénior. Et sept autres sont hébergées dans leur famille.

Durant l’été, les recherches de logements se sont poursuivies, et ces familles sont prioritaires suivant les opportunités qui se présentent dans le parc de logements sociaux du département.

À noter qu’une ligne d’écoute psychologique est toujours active, et qu’un partenariat se poursuit avec les associations caritatives pour aider les sinistrés à se remeubler.

Concernant les travaux de sécurisation des parties de la résidence démolies ou endommagées, ils ont débuté le 29 juillet, avec une première phase consistant à déblayer tous les éléments instables du second et dernier niveau de l’immeuble. Une fois cette étape achevée, les experts pourront évaluer les modalités de déménagement du mobilier dans les autres logements.