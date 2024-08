La Ville de Surgères met en garde contre la présence du moustique tigre sur le territoire communal. Face à la prolifération de l’insecte et du risque sanitaire qu’il implique, elle invite la population à adopter les bons gestes pour réduire sa reproduction.

Au-delà de sa piqûre particulièrement désagréable, le moustique tigre peut être vecteur de nombreuses maladies comme la dengue, le zika ou le chikungunya. Alors comment le reconnaître et participer à la lutte contre sa prolifération ? Le moustique tigre est très petit, environ 5mm, de couleur noire rayée de blanc, silencieux et il pique en journée. Cet insecte vit à proximité des habitations, dans un périmètre de 150 mètres autour de son lieu de naissance.

Afin de lutter contre sa prolifération, il convient d’adopter les bons réflexes, notamment en supprimant les eaux stagnantes dans le jardin. Il est conseillé de vider une fois par semaine les soucoupes des pots de fleurs ou mettre du sable pour empêcher le moustique de pondre. De couvrir les récupérateurs d’eau avec un couvercle ou une moustiquaire. De nettoyer les gouttières, regards et les siphons. Ou encore de ranger à l’abri les récipients qui peuvent retenir l’eau de pluie.

Si, par ailleurs, vous observez un moustique inhabituel et si vous pensez qu’il s’agit d’un moustique tigre, il convient d’en informer le service de démoustication de la Charente-Maritime.