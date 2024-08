Cyclisme. Le Norvégien Søren Wærenskjold a remporté le Tour Poitou-Charentes 2024. Il s’est imposé en tête au classement général, après avoir remporté la 3e étape du contre-la-montre jeudi en 31 min et 23s. Cette performance lui a permis de consolider son avance dans le classement et donc de décrocher une nouvelle victoire sur le tour pour le vainqueur de l’édition 2023. La 4e et dernière étape a été remportée ce vendredi par le Français Arnaud Démare à Poitiers, en 3h 44 min et 13s.