Cyclisme. Le Norvégien Søren Wærenskjold a remporté hier après-midi la 3e étape du tour Poitou-Charentes. Il s’est imposé au contre-la-montre entre Ménigoute et Fontaine-le-Comte, avec un temps de 31 minutes et 23 secondes. Le vainqueur de l’édition 2023 du TPC prend ainsi la tête du classement général. De bon augure pour lui avant la fin du tour qui se termine cet après-midi, avec la 4e et dernière étape entre Fontaine-le-Comte et Poitiers. Le Norvégien Fredrik Dversnes, vainqueur de la première étape, et le Français Samuel Leroux complètent le podium.