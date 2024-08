C’est en ce moment les grandes marées. Prudence encore en mer et aux abords du littoral charentais. De forts coefficients sont attendus jusqu’à demain. La préfecture maritime de l’Atlantique appelle à la vigilance. Elle rappelle également les règles de sécurité et de navigation en vigueur aux plaisanciers, car de nombreux incidents ont été constatés ces jours-ci autour du Fort Boyard. Certains bateaux s’approchent en effet trop près du monument. Une distance de 200 mètres doit être respectée. Début août, deux voiliers se sont échoués au pied de l’édifice. Des incidents qui se répètent avec les grandes marées et en période estivale, et qui viennent perturber le chantier de rénovation du fort en cours. Tout contrevenant peut s’exposer à des poursuites.