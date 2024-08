Pluie de stars pour la prochaine édition du Festival de la fiction de La Rochelle qui aura lieu du 10 au 15 septembre. Avec la venue entre autres de Julie Gayet, Hugo Becker, Odile Vuillemin ou encore Michaël Youn. Une 26e édition dont le jury sera présidé cette année par l’acteur Thierry Godard, qui sera notamment entouré de la comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Une trentaine de fictions, séries, téléfilms et formats courts seront en compétition. 16 prix seront décernés dont le prix des collégiens de la Charente-Maritime. C’est quatre de plus que l’an passé. Côté public, des projections sont de nouveau programmées, mais aussi des séances de dédicaces avec les comédiens de séries quotidiennes comme Ici Tout commence, Demain nous appartient, Plus belle la vie ou Un si grand soleil. Près de 3 000 professionnels de l’audiovisuel et plus de 15 000 visiteurs sont attendus.