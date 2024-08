Le lancement ce soir de la 17e édition du son et lumière labellisé Sites en scène « Le Quart d’écu raconte Puy du Lac ». Évocation de la ruralité de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 150 comédiens bénévoles vont se produire. L’histoire reste la même que les éditions précédentes, mais deux nouveaux metteurs en scène ont été recrutés pour diriger la troupe. Quatre représentations sont prévues chaque soir jusqu’à dimanche. Ouverture du village à 16h, repas charentais à 19h et spectacle à 21h30.