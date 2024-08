Cyclisme. Milan Fretin a remporté hier après-midi la 2e étape du tour Poitou-Charentes. Le coureur belge de Cofidis s’est imposé au sprint final, et a franchi le premier la ligne d’arrivée à Niort, dans les Deux-Sèvres. Le Français Arnaud Démare termine 2e. Et un autre Belge complète le podium. Il s’agit de Davide Bamboi. On rappelle que le Norvégien Fredrik Dversnes a remporté la veille la première étape entre Les Gonds et Cognac. Aujourd’hui, place au contre-la-montre entre Ménigoutte, dans les Deux-Sèvres, et Fontaine-le-Comte, dans la Vienne. Une 3e étape qui s’annonce déjà comme décisive, avant le grand final demain à Poitiers.