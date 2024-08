L’état de catastrophe naturelle reconnu pour trois communes de Charente-Maritime. Il concerne Breuillet, Étaules et La Tremblade, près de Royan, et fait suite à d’importantes inondations et coulées de boue survenues entre le 10 et le 12 février dernier. La Charente-Maritime était placée en vigilance orange pour le risque de vagues-submersion. Ces communes avaient été fortement impactées. Les habitants sinistrés ont désormais un peu moins de 30 jours pour déclarer les dégâts auprès de leurs compagnies d’assurance.